Nejmi Aziz toma posse como deputada estadual

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto (PRTB-AM) deu posse na manhã desta quinta-feira, 31, à nova deputada da Aleam, Nejmi Aziz (PSD-AM). Em cerimônia restrita e atendendo ao protocolo de segurança da atual pandemia de coronavírus, Nejmi foi empossada deputada estadual com a participação do corregedor da Aleam, deputado Abdala Fraxe (PODEMOS-AM) que secretariou a cerimônia, servidores da Casa Legislativa e dos filhos da deputada. A Ex-primeira-dama do Estado do Amazonas é esposa do Senador Omar Aziz (PSD-AM).

A cerimônia de posse da deputada Nejmi durou 7 minutos. Durante o ato, Nejmi fez a leitura do termo de compromisso como deputada estadual e, em seguida, assinou seu termo de posse que será publicado ainda hoje no Diário Oficial da Aleam. Nejmi assume como deputada estadual por ser a primeira suplente da Coligação “Amazonas com Segurança I” que compõem os partidos PSD, PRB e DEM, após a renúncia do deputado Augusto Ferraz (DEM-AM) na data de ontem, 30 de dezembro. Ferraz tomará posse amanhã, dia 01, como prefeito eleito do município de Iranduba.

O presidente da Aleam, deputado Josué Neto desejou que o mandato de Nejmi seja bom para o povo do Amazonas e destacou um fato inédito na Aleam, com a posse da nova deputada. “Este mandato chega justamente com o Ano Novo e vale registrar que pela primeira vez na história da Aleam nós teremos cinco mulheres como deputadas na Casa. A Aleam atendeu ao interesse da população e dos poderes de dar mais voz e participação às mulheres na política. Estamos respondendo a este novo momento da política brasileira com uma participação maior das mulheres na política”, destacou Josué.

O corregedor da Aleam, deputado Abdala Fraxe, deu as boas vindas a nova deputada em nome de todos os 23 deputados que juntamente com Nejmi seguirão para mais 2 anos de mandato nesta que é a 19ª legislatura da Aleam. “Me coloco à disposição de forma irmanada com os outros 23 deputados estaduais para junto da deputada Nejmi desenvolvermos um trabalho em prol da população amazonense”, disse Abdala.

Como deputada empossada, Nejmi declarou que dará o seu melhor nestes próximos 2 anos de mandato na Aleam, legislando para as famílias amazonenses, e agradeceu os seus mais de 19 mil votos nas eleições de 2018. “A hora agora é de trabalho. Agradeço a todos e todas que depositaram sua confiança em mim. É uma responsabilidade que desejo corresponder a altura de todos amazonenses, com determinação e justiça social, principalmente, neste momento difícil que atravessamos com a pandemia. Que possamos seguir com esperança e aproveito a oportunidade para desejar que 2021 seja de saúde e prosperidade para nossa população”, declarou Nejmi.

VISITA GUIADA – Após a posse os deputados Josué Neto e Abdala Fraxe apresentaram à nova deputada as instalações do gabinete de trabalho de Nejmi e os setores da Aleam. A equipe do Cerimonial da Aleam apresentou a galeria de deputadas estaduais da Casa, destacando a história da participação feminina na política amazonense.

VIDA PÚBLICA – Há mais de duas décadas atuando em causas sociais por meio de ações independentes, Nejmi Aziz adquiriu experiência e implantou intervenções sociais importantes em Manaus e nos municípios do interior do Amazonas, principalmente quando esteve à frente do Fundo de Promoção Social – FPS, órgão do Governo do Amazonas, durante a gestão do ex-governador Omar Aziz (2010-2014) e na construção de políticas públicas à frente do Partido Social Democrático (PSD-AM).

