Navio cruzeiro ‘Seabourn Venture’ atraca em Manaus pela primeira vez

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o governo do Estado, via Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), recebeu, na manhã desta quarta-feira, 29/3, o cruzeiro marítimo “Seabourn Venture”, que atracou pela primeira vez na cidade.

Cinco navios, de forma inédita, irão aportar em Manaus, entre março e maio, para a temporada de cruzeiros 2022/2023. O “Seabourn Venture” chegou na capital amazonense por volta das 8h e trouxe 384 turistas entre passageiros e tripulantes de locais como: Austrália, Estados Unidos, França, Canadá e Caribe.

“Viemos de dois anos muito difíceis para o setor do turismo devido à pandemia de Covid-19. E, por determinação do prefeito David Almeida, estamos trabalhando arduamente na retomada da temporada de cruzeiros na nossa cidade. Inclusive, a previsão para a temporada de cruzeiros 2023/2024 já é de 34 navios”

A embarcação, de bandeira das Bahamas, ficará fundeada no porto da cidade até as 17h desta quinta-feira, 30/3. No desembarque dos passageiros, a Manauscult e a Amazonastur realizam o receptivo dos turistas, que conta com apresentação de boi-bumbá, entrega de mapas da cidade, pesquisa de satisfação, atendimento bilíngue, além de um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no porto.