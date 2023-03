Navio cruzeiro Ocean Explorer chega em Manaus pela primeira vez

O Porto de Manaus recebeu, nesta quarta-feira, 21/3, pela primeira vez, o navio cruzeiro Ocean Explorer, da empresa marítima Vantage Cruise Line. O navio trouxe 160 passageiros e 90 tripulantes a bordo. Os turistas são de 15 países diferentes, a maioria dos Estados Unidos. O navio cruzeiro, que partiu de Bahamas, ficará fundeado no porto da cidade até às 6h desta quinta-feira, dia 23/3.

O receptivo no desembarque dos passageiros foi feito por equipes da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o governo do Estado, via Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), que realizaram a entrega de mapas com os principais pontos turísticos da cidade. A Manauscult também entregou para a direção do navio, uma placa de “Boas-Vindas Manaus”.

De acordo com a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga, a “Temporada de Cruzeiros 2022/2023” representa a consolidação de um segmento que vem sendo trabalhado com empenho pelos agentes envolvidos no processo de receptivo dos cruzeiros.

“Manaus é a cidade brasileira que mais vai receber navios internacionais nesta temporada, e somos uma das poucas cidades do país que realizam essa experiência diferenciada no sentido de acolhimento desses turistas. Aqui, a Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado oferecem uma experiência cultural logo na chegada do turista, com dançarinos de boi-bumbá, entrega de artesanatos indígenas como souvenir e mapas bilíngues”, disse Oreni.

O receptivo conta também com apresentação de boi-bumbá, entrega de mapas da cidade, pesquisa de satisfação, atendimento bilíngue e um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no porto.

A temporada de Cruzeiros tem o encerramento previsto para maio de 2023 com a passagem de 17 navios e o fluxo de aproximadamente 18 mil turistas, gerando um incremento de R$ 101 milhões na economia local.

Visitação

A maioria dos turistas vai fazer excursão em ônibus para conhecer atrativos turísticos como o Museu da Cidade de Manaus (Muma), Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Teatro Amazonas, Palácio Rio Negro, Museu da Amazônia (Musa), Centro de Instrução de Guerra na Selva, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), complexo turístico Ponta Negra e o Palácio Rio Negro.

Percorrem também pelas belezas naturais da região, como o lago do Janauacá e o Encontro das Águas, além de experimentarem a gastronomia local e participarem de atividades culturais.

Programação e listagem dos navios