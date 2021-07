Natação: Dressel bate recorde mundial nos 100m borboleta

Os Estados Unidos foram o grande destaque da natação nesta sexta-feira, nos Jogos Olímpicos. Caeleb Dressel sobrou nas provas da modalidade, sendo ouro nos 100m borboleta, prova em que conseguiu bater o seu próprio recorde mundial. Já pelos 800m livre feminino, Katie Ledecky também subiu ao lugar mais alto do pódio no Centro Aquático de Tóquio.

Com três medalhas de ouro até aqui – uma delas no revezamento 4x100m livre -, Caeleb Dressel fez a prova dos 100m borboleta masculino em 49s45, batendo sua própria marca de 2019 (49s50). O húngaro Kristof Milak ficou com a prata e o suíço Noe Ponti com o bronze.

Nas semifinais dos 50m livre, ele fez o melhor tempo (21s42), sendo o favorito a ganhar a prova que será realizada neste sábado, às 22h30 (horário de Brasília). Apenas no revezamento 4x100m medley masculino, onde foi o último da equipe a cair na piscina, ele não conseguiu buscar o pódio.

A multicampeã Katie Ledecky vem se recuperando na Olimpíada. Após ser superada pela australiana Ariarne Titmus nos 400m e nos 200m livre feminino, a norte-americana conquistou a primeira prova da história dos 1500m livres na última quarta-feira e agora fez os 800m livre feminino em 8m12s57, mais de um segundo à frente de Titmus, que ficou com a prata. Já a italiana Simona Quadarella foi bronze.

Vale destacar que Ledecky nunca perdeu essa prova em grandes competições. Desde 2012, já são três ouros em Olimpíadas e mais quatro em Mundiais nos 800m livre. Quando conquistou a primeira medalha, ela tinha 15 anos.

FONTE: LANCE