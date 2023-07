Na teoria, Bolsonaro poderá disputar eleições em 2030

Se o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantiver o entendimento, o ex-presidente Jair Bolsonaro poderá disputar as eleições de 2030.

A Justiça Eleitoral estabelece que o período de oito anos da inelegibilidade começa a partir das últimas eleições, portanto, 2 de outubro de 2022, e vai até a mesma data do oitavo ano seguinte, 2 de outubro de 2030.

Neste período, Bolsonaro não poderá disputar as eleições municipais de 2024, as eleições presidenciais de 2026 e novamente as municipais de 2028.

Ocorre que as eleições de 2030, se realizada no primeiro domingo de outubro, como é de praxe, portanto dia 6, Bolsonaro terá se tornado ficha limpa quatro dias antes do pleito e, mantido o entendimento do TSE, o ex-presidente poderá concorrer aos 75 anos de idade.