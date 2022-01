Música ‘Facas’, de Diego & Victor Hugo, foi a mais tocada nas rádios em 2021

De acordo com pesquisa da empresa de monitoramento Crowley, a música “Facas”, da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo com participação de Bruno & Marrone, é a mais tocada mais tocada nas rádios em 2021. Entre as reproduções por streaming, a canção ficou em segundo lugar na lista de músicas mais ouvidas nas paradas do Spotify no Brasil no ano passado. A primeira posição no ranking foi para “Batom de Cereja”, de Israel & Rodolffo.

“Facas” já havia ficado no topo do ranking das mais tocadas no semestre e continuou bem executada ao longo de todo ano.

As 10 músicas mais tocadas nas rádios em 2021 segundo a Crowley:

1 – “Facas” – Diego & Victor Hugo (participação de Bruno & Marrone)

2 – “Ficha Limpa” – Gusttavo Lima

3 – “Morena” – Luan Santana

4 – “Despedida de Casal” – Gustavo Mioto

5 – “Batom de Cereja” – Israel & Rodolffo

6 – “Desbloqueado” – Diego & Victor Hugo

7 – “Sigilo” – Guilherme & Benuto

8 – “Último Beijo” – Bruno & Marrone (participação Wesley Safadão)

9 – “Moça do Caixa” – Raffa Torres

10 – “Arranhão” – Henrique & Juliano

fonte: G1