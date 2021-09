Mulher vai à abrigo para adotar pet e encontra cachorro perdido há dois anos

Moradora da Pensilvânia, nos Estados Unidos da américa (EUA), teve uma surpresa ao ir até um abrigo de animais para adotar um novo cachorro. Aisha Nieves estava tentando adotar um cãozinho para os seus filhos, quando encontrou o cachorro que havia perdido há dois anos.

Em entrevista para uma TV americana, ela disse que foi até o abrigo no intuito de encontrar um cãozinho para os seus filhos, ela estava vendo as fotos dos cachorros no site do abrigo Lehigh County Humane Society, quando ela viu um rosto familiar.

Segundo ela, o cachorro, que é mistura de pit bull e rottweiler, era muito parecido com o que ela havia perdido, quando um caminhão abriu um buraco na cerca de casa e o seu cão chamado Kovu escapou pelo buraco e desapareceu.

“Eu descobri que ele tinha ido embora quando cheguei em casa mais tarde naquele dia e ele não estava lá para correr até mim e me beijar como costumava fazer”, comentou Aisha.

“Procurei em toda a casa e não consegui encontrar, então olhei ao redor de Allentown por uma semana e ainda não consegui encontrar […] Eu estava grávida de quatro meses do meu filho mais novo na época”, acrescentou ela.

“Eu tive muitas emoções juntas. Estava chorando, pensando o pior, pensando que alguém o sequestrou ou o machucou. Eu estava devastada. Ele estava lá para mim em tudo: dores de cabeça, altos e baixos, e agora ele se foi. Foi tão difícil aceitar. Mas ela não sabia é que o cachorro foi resgatado pelo abrigo. Nossa equipe o chamou de ‘Ash’”, disse o diretor de desenvolvimento de Deirdre Snyder.

“Ele precisava de tratamento para pulgas, estava com falta de pelos nas costas e tinha inflamação. Ele foi tratado com antibióticos e lavado com um xampu médico especial. Ele ficou em nosso abrigo por cerca de quatro meses e depois foi adotado por uma família. ”

Mas a família que adotou o cãozinho o devolveu ao abrigo porque disseram que corriam o risco de ser despejados. Dias depois, Aisha viu sua foto novamente no site.

“No início, pensei: ‘Este não é meu cachorro’”, disse ela.

“Eles tinham outro nome, ‘Ash’. Quando tive certeza de que era ele, fiquei tão animada que comecei a tremer literalmente. Liguei para a Humane Society e disse a eles que ‘Ash’ é meu cachorro, Kovu, que está desaparecido há dois anos. Eu disse: ‘Estou indo procurá-lo agora, o que preciso trazer?’ “

Ela estava nervosa antes de encontrá-lo novamente e preocupada que ele não a reconhecesse. Mas ele começou a abanar o rabo quando a viu e imediatamente saltou sobre ela. De acordo com a Humane Society, “ver sua mãe o deixou muito feliz”.

Agora Kovu voltou para casa e está com sua mãe. Um dia cheio de alegrias para todos.

As informações são do D24am.

