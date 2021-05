Mulher que não sabia que estava grávida dá à luz durante voo

Uma mulher teve a surpresa da sua vida quando durante uma viagem de avião entre Salt Lake City, nos EUA, e Honolulu, no Hawai, entrou em trabalho de parto. Lavinia Mounga não sabia sequer que estava grávida.

A mulher estaria de viagem ao Hawai, na companhia da família, quando começou a sentir contrações.

Dale Glenn, um médico do Hawaii Pacific Health, juntamente com Lani Bamfield, Amanda Beeding e Mimi Ho, enfermeiros dos cuidados intensivos neonatais, do North Kansas City Hospital, estavam, felizmente, a bordo e foram os responsáveis por realizar o parto.

A equipe entrou em ação de imediato e, sem grande equipamento especial, recorreu à criatividade. Usaram cadarços para apertar o cordão umbilical e um relógio smart para medir o batimento cardíaco do bebê.

O caso de Lavinia tornou-se público depois de uma outra passageira do mesmo voo da Delta ter compartilhado no TikTok a notícia de que um bebê teria nascido a bordo. Em imagens divulgadas nas redes sociais pode se ouvir elementos da tripulação pedindo para que todos se mantivessem em seus lugares para que uma pessoa recebesse assistência médica.

Quando muitos se questionaram sobre como Lavinia estaria viajando no 3.º trimestre da gravidez, ela respondeu que não sabia que estava grávida.

Quando aterrizou, mãe e bebê foram transportados de imediato para e o Kapiolani Mdical Center for Women & Children. A mãe já recebeu alta, mas o pequeno Raymond vai continuar na unidade de cuidados intensivos até estar pronto para poder ir para casa.

Já a mulher compartilhou mais tarde nas redes sociais que se tratou de um momento de muitas emoções, em todos os sentidos.

O pequeno Raymond nasceu com 29 semanas de gestação e apesar da surpresa foi muito bem recebido pela família, bem como por todos aqueles a quem pode agora chamar de padrinhos e madrinhas, ou seja, todos os que participaram no seu nascimento.

Comentarios