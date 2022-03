Mulher leva susto ao filmar reflexo de “fantasma” na TV de casa

Uma mulher tomou um susto ao filmar um “fantasma” sentado ao seu lado no reflexo da TV. O vídeo com o registro inusitado viralizou na internet. A norte-americana Esmeralda estava sentada sozinha no sofá quando percebeu pela tela da televisão, a silhueta de uma outra pessoa ao seu lado.

Mesmo com a aparição, Esmeralda permaneceu tranquila e não deixou de filmar o momento, que foi compartilhado com os seguidores. As informações são do portal Hugo Gloss.

“Será que estou ficando louca? Esse barulho que vocês estão ouvindo é do aquário da minha tartaruga. Eu estou sozinha em casa, mas o reflexo mostra…”, contou ela virando a câmera do celular para mostrar a sombra do fantasma.

“Tem uma pessoa sentada do meu lado, que po#$ é essa?”, disse a moça na legenda do vídeo que acumula mais de 11 milhões de visualizações.

Nos comentários, os internautas relacionaram o vídeo ao filme de terror “O Chamado” e compararam o “fantasma” com a personagem principal do longa, Samara — que mata suas vítimas sempre uma semana após ser vista.

“Nem ferrando, essa é a menina do ‘Chamado’”, assustou-se uma jovem. “Você tem sete dias”, comentou outro rapaz. Algumas pessoas ainda suspeitaram que pudesse se tratar de uma pegadinha, mas Esmeralda negou.

Veja o vídeo:

Foi então que usuários mais ligados ao assunto trouxeram explicações: “Espelhos e TVs são portais. Você pode ver fantasmas pela TV quando elas estão desligadas”. “E é por isso que eu nunca olho pra TV quando ela está desligada”, respondeu uma mulher, aos risos. Ótimo, tá aí um novo trauma desbloqueado com sucesso!

🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ ND+