Mulher fica com boca deformada após fazer “preenchimento barato”

A britânica Louise Smith, de 25 anos, decidiu fazer um preenchimento labial para se sentir mais bonita e confiante. O que ela não esperava era que o procedimento estético transformaria sua vida em um pesadelo. Além da dor durante a aplicação, o resultado final foi desastroso: a boca triplicou de tamanho e ficou deformada.

Smith conta que conheceu a profissional através de um anúncio na internet e foi atraída pelo valor baixo, já que a pessoa estava começando na profissão e queria conquistar clientes.

“Ela me disse que tinha dois anos de experiência, me deu o Instagram para olhar, mas não havia realmente nenhuma foto. Eu estava um pouco desconfiada”, lembra. “A primeira vez que as fiz não havia muitas inserções de agulhas, mas desta vez nem contei, foram tantas. Foi muito mais doloroso”, disse, em entrevista ao Daily Mail.

A britânica conta que olhar o resultado no espelho foi “perturbador”, o sentimento era como se tivesse levado um soco na boca. “Meus lábios incharam uma hora depois de fazer. Mais tarde, naquela noite, estavam absolutamente enormes. Três vezes o tamanho que deveriam ter”, lamenta.

“Fiquei com um caroço sólido e enorme, um pouco maior do que o tamanho de uma bala, no lábio superior. E outro no lábio inferior direito. Ainda estão doloridos e me disseram para tentar massageá-los. Dói muito porque são muito sólidos, grandes e profundos”, contou.

Smith procurou um médico para avaliar a situação e foi orientada a pedir o reembolso do procedimento. Devido às restrições estabelecidas por causa da pandemia, ela não pôde fazer algo que revertesse o resultado e teve que esperar os lábios voltarem ao normal por conta própria.

“Meus lábios são realmente pequenos. A primeira vez que fiz isso ajudou muito a minha confiança, mas agora me sinto pior com a minha aparência. Meu conselho para as pessoas é verificar o perfil do profissional, ler as críticas, pedir para ver suas qualificações e fotos antes e depois”, finaliza.

