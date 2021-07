No último domingo (11), por volta de 17h17, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus, câmeras de segurança registraram as agressões sofridas por uma mulher vindas de um homem. Nas cenas desconcertantes, o agressor aplica uma série de socos na cabeça da vítima.

O mais estranho nessa história toda é que as cenas aconteceram num local com muitos veículos e transeuntes que, infelizmente, ignoraram o fato e agiam como nada estivesse acontecendo.

Confira o vídeo:

