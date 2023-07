Mulher é procurada pelos crimes de receptação qualificada e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 13º e 15º Distritos Integrados de Polícia (DIP), divulga a imagem de Flávia Ketlen Matos da Silva, 34, pelos crimes de receptação qualificada e lavagem de dinheiro. Ela está foragida desde a segunda fase da Operação Dracma, deflagrada no dia 5 de julho deste ano.

Conforme o delegado Cícero Túlio, titular das unidades policiais, Flávia Ketlen atuava em uma empresa de fachada, onde uma organização criminosa utilizava para escoar valores provenientes de um esquema fraudulento de rifas clandestinas e outros crimes.

“Os valores arrecadados nos golpes eram escoados na compra de veículos de luxo, aluguéis e aquisição de imóveis de alto padrão, além de serem reinvestidos em uma loja de fachada, onde eram comercializados produtos falsificados”, explicou o delegado.

O mandado de prisão preventiva em nome de Flávia Ketlen foi decretado no dia 4 de julho deste ano, pela Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Manaus.

Denúncias

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Flávia Ketlen deve entrar em contato pelo número (92) 98503-8913, disque-denúncia do 13º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, assegurou Cícero Túlio.