Mulher é abandonada na rua por suspeita de Covid-19

Um homem que não teve a identidade divulgada abandonou a esposa na rua, após ela apresentar sintomas similares aos do Covid-19.

Com a ajuda de familiares, a mulher de 35 anos foi colocada numa poltrona, embaixo de uma árvore e com uma máscara. O caso foi registrado no último sábado em Montero, na Bolívia, e deixou vizinhos revoltados.

Segundo o jornal “El Deber”, um médico soube que a mulher estava em estado de abandono por apresentar os sintomas da doença e foi até o local.

Ela contou que sentia dificuldades de respirar e dores no corpo. Segundo ela, estava começando a sentir um pouco de febre.

O médico acionou representantes dos Direitos Humanos, e embora eles tenham demorado muito a chegar, levaram a mulher para um hospital.

Lá, ela foi diagnosticada com amigdalite, e o Covid-19 foi descartado.

Depois de liberada, a mulher voltou para casa caminhando.

Autoridades locais disseram que a família irá responder criminalmente por abandonar a mulher na rua.

