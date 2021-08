Mulher coloca extensão capilar e descobre que fios eram de cavalo

A britânica Lacy Pricey, de 27 anos, compartilhou em suas redes sociais um relato para lá de perturbador: ao pagar o equivalente a R$ 3 mil para colocar extensões de cabelo verdadeiro, seu cabelo original começou a cair junto com os fios falsos, que ela acredita serem crina de cavalo.

Após o procedimento estético, a digital influencer começou a sentir coceira e, ao lavar o cabelo, viu os fios caírem em tufos, deixando-a com falhas no couro cabeludo.

Ela postou em suas redes sociais o vídeo onde vai até a porta do estabelecimento confrontar a proprietária sobre o ocorrido, e é possível ouvi-la dizendo “nós nos vemos no tribunal”.

“Depois de duas lavagens, comecei a mandar mensagens para dizer que meu cabelo estava grudado feito palha e em péssimo estado. Fui ignorada, enviei oito e-mails e não recebi nenhuma resposta” relatou ela, de acordo com o Daily Mail.

De acordo com Lacey, alguns salões de beleza misturam cabelo sintético com cabelo real para baratear os custos. “Pedi a eles que retirassem as extensões e me devolvessem meu dinheiro, mas o gerente alegou que não havia nada de errado. Mas, pelo que pude ver nas críticas, não fui a única que teve uma experiência ruim”, comentou ela.

Ainda de acordo com o site, uma porta-voz do salão disse: “o cabelo que fornecemos é 100% humano. Não houve problema com as extensões dela, que veio ao salão para removê-los e enlouqueceu. Tive ameaças à minha vida e ao meu sustento por causa disso.” Parece que essa briga está longe do fim.

