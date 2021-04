Mulher afirma que teve casa invadida por “bebê dinossauro”; assista

Nos Estados Unidos, uma mulher checou as câmeras de segurança da casa dela em Palm Coast, na Flórida , e disse que teve o quintal invadido por um “bebê dinossauro ” durante a noite. O palpite da moradora levantou discussão entre os usuários na internet, que tentaram adivinhar qual é o animal que apareceu nas gravações.

“Qualquer animal que possamos imaginar estaria ‘andando’ às 3:40 da manhã, não andaria dessa maneira”, disse Cristina Ryan ao canal FOX 35 News . “Talvez eu tenha assistido ‘Jurassic Park’ muitas vezes, mas vejo um raptor ou outro pequeno dinossauro!”, continuou.

De acordo com ela, todas as pessoas que viram o vídeo captado pelas câmeras de segurança concordaram e disseram que o animal parece ser um “bebê dinossauro “. “Alguns dizem que é um pássaro grande, mas isso não faz sentido – já que o que quer que seja, parece ter patas dianteiras. Então, não tenho certeza? Eu mesma vou ficar com o raptor”, brincou Cristina.

Na internet, os usuários ficaram intrigados com as imagens compartilhadas pela mulher e iniciaram um debate sobre o que poderia ser a ‘criatura misteriosa’ que invadiu o quintal dela. “Parece um dragão de Komodo ou algum tipo de lagarto!” uma pessoa comentou. “Aquele é um cachorro arrastando uma coleira. Você pode ver todas as quatro pernas e a coleira e a coleira arrastando atrás dele”, disse outro.

FONTE: ÚLTIMO SEGUNDO

