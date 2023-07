Motorista sem habilitação é flagrado dirigindo micro-ônibus na Zona Leste

Em mais uma operação para regularizar o transporte na capital amazonense, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), apreendeu, nesta sexta-feira, 30/6, um micro-ônibus, do modal alternativo, em que o motorista fazia serviços de transporte sem habilitação, na avenida Autaz Mirim, zona Leste. Dois veículos foram autuados por estarem com documentação atrasada.

Durante a ação, fiscais de transporte do IMMU abordaram 59 veículos do sistema alternativo, verificaram documentação, além dos estados de segurança e de conservação dos micro-ônibus. A atividade teve o apoio do Comando de Policiamento de Área (CPA) Leste, que disponibilizou policiais militares para acompanhar a operação do IMMU.

O veículo apreendido foi encaminhado ao parqueamento terceirizado da Prefeitura de Manaus e será liberado após pagamento de multas devidas e diárias.

O diretor de Transportes do IMMU, Edinaldo Castro, elogiou a operação e enalteceu o apoio da Polícia Militar. “Na prática, tivemos duas frentes de atuação: primeiro, no que se refere ao ordenamento do sistema de transporte alternativo; em segundo, no aspecto da segurança à população, porque a presença da polícia inibe atos criminosos. Tudo isto é muito importante visando sempre a qualidade dos serviços prestados à população”, destacou o diretor de Transporte.

A prefeitura disponibiliza aos usuários o Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC), para quem deseja realizar reclamações ou tirar dúvidas, o número é 118.