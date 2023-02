Motorista flagrado com ‘paredão’ de som em posto é multado em R$ 63 mil, em Manaus

MANAUS — A Central de Fiscalização Integrada (CIF) flagrou o “paredão” de som, equipamento sonoro em veículo, em um posto de combustível localizado no cruzamento entre as avenidas do Turismo e Futuro, no Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

O motorista responsável pelo veículo foi multado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) em 500 Unidades Fiscais do Município (UFMs), o que equivale a cerca de R$ 63 mil.

O chefe do departamento Integrado de Operações Aéreas, delegado Rafael Montenegro, explicou os problemas provocados pelos chamados “paredões” e por quais motivos eles são proibidos.

“O grande problema desse tipo de equipamento é a aglomeração de pessoas. Isso gera uma aglomeração indevida de pessoas em um local e que em geral não têm a fiscalização do poder público. Isso acaba gerando uma série de crimes, tais como agressões, lesões corporais, prostituição, uso de drogas, tráfico de drogas, e também, a pertubação da comunidade, uma vez que esses veículos tem um certo nível de décibes acima do normal incomodando áreas residencias de maneira indevida”, disse o delegado.

Mais irregularidades

Outra irregularidade foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), em um bar, na Rua Jonathas Pedrosa, no Centro de Manaus. O local estava funcionando sem o Auto de Vistoria (AVCB) do órgão. O responsável pelo empreendimento foi orientado a buscar o CBMAM para se regularizar.

Ao todo, durante a noite de sexta-feira, a CIF, que é coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), fiscalizou 28 estabelecimentos, entre postos de combustíveis, lojas de conveniência e bares, em todas as zonas da cidade. Participaram da operação, representantes de órgãos do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Manaus.