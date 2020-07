Motociclista morre ao ser ‘fechado’ por carro na Efigênio Salles

Um motociclista, ainda não identificado, morreu em um acidente de trânsito, no início da manhã deste domingo (12), na Avenida Efigênio Salles, zona centro-sul de Manaus. O acidente aconteceu no mesmo ponto em que uma carreta tombou e deixou o motorista ferido há mais de duas semanas.

De acordo com o delegado plantonista do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Marcos Arruda, o acidente aconteceu por volta das 6h, quando a vítima, que pilotava uma motocicleta de cor preta e placa PHC-5658, foi ‘fechada’ por um carro ainda não identificado.

O motoclista acabou perdendo o controle e bateu no canteiro central da via. O suspeito de causar o acidente fugiu do local sem prestar socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas somente constatou o óbito.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi até o local para fazer a perícia do acidente. Imagens das câmeras de vigilância que ficam na área serão solicitadas e anexadas ao inquérito policial.

Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobiliade Urbana (IMMU) estiveram no local para dar mais fluidez ao trânsito, já que o acidente chamava a atenção dos motoristas que passavam pelo local.

O caso será registrado no 1º DIP, central de flagrantes da zona sul da capital. O corpo do motociclista foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), para que seja feita a identificação da vítima.

