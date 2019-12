Morre Zilda Cardoso, a dona Catifunda da ‘Escolinha do Professor Raimundo’

SÃO PAULO – Zilda Cardoso, atriz que interpretou a Dona Catifunda do programa ‘Escolinha do Professor Raimundo’, morreu na manhã desta sexta-feira (20), em seu apartamento no centro de São Paulo. Segundo a perícia, Zilda, de 83 anos, teve morte natural.

Nascida em São Paulo, ela começou a carreira no início dos anos 1960. Em ‘O Riso É o Limite’, programa da extinta TV Rio dirigido por Carlos Manga, ela interpretou pela primeira vez a personagem Catifunda, que também encarnaria na ‘Escolinha’. Na extinta TV Paulista, a atriz apresentou o programa ‘Zilda 23 Polegadas’ entre 1962 e 1964.

Zilda também participou de outras atrações da TV Globo, como ‘Os Trapalhões’, ‘Você Decide’ e a novela ‘Meu Bem, Meu Mal’, de Cassiano Gabus Mendes.

No cinema, ela atuou em filmes como ‘Meu Japão Brasileiro’ (1964), ao lado de Amácio Mazzaropi, e ‘Golias contra o Homem das Bolinhas’ (1969), com Ronald Golias.

Por ESTADÃO CONTEÚDO

