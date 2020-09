Morre Ron Cobb, criador do carro DeLorean de ‘De Volta para o Futuro’

Morreu na Austrália, aos 83 anos, o cartunista Ron Cobb, o homem responsável por adaptar para os cinemas o carro DeLorean do filme “De Volta para o Futuro” (1985).De acordo com o site The Hollywooh Reporter, ele morreu na segunda-feira (21), no dia de seu aniversário, por demência corporal de Lewy.

Ele deixa uma esposa e um filho. Além de ser o cara do projeto do longa, Cobb ainda foi o responsável por desenhar objetos para “Star Wars” (1977) e cenários de “Conan, o Bárbaro” (1982). Ele também ficou muito amigo de Steven Spielberg e virou uma espécie de consultor dele em “E.T” (1982).

Para transformar o DeLorean em uma máquina do tempo, o designer e cartunista teve a ideia de fazer com que parecesse que ele havia sido feito em casa, como se o Doc Brown de Christopher Lloyd reunisse peças do Radio Shack. O projeto inicial foi aprimorado pelo ilustrador de produção Andrew Probert.

FONTE: Folhapress

