Morre piloto vítima de acidente aéreo em Novo Aripuanâ

MANAUS – Na tarde desta terça-feira (21), o piloto Pablyo Ruan Cavalheiro dos Santos, de 28 anos, morreu após uma parada cardiorrespiratória decorrente de um acidente aéreo na comunidade das Araras, próxima ao município de Novo Aripuanã, no estado do Amazonas.

O piloto era o único ocupante da aeronave, que caiu uma área de mata. Testemunhas relatam ter ouvido o barulho da queda e, ao se aproximar do local, encontraram a vítima. Pablyo Ruan foi imediatamente levado para a capital, Manaus, em uma UTI Aérea, mas devido a queimaduras em cerca de 80% do corpo, o piloto sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto recebia atendimento no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes de Manaus. Ele estava sendo preparado para ser transferido ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, onde uma equipe médica do Centro de Tratamento de Queimados o aguardava.

A causa do acidente ainda não foi determinada e autoridades locais investigam as circunstâncias da queda. A comunidade das Araras é uma região remota do Amazonas e, por isso, o resgate foi realizado por moradores da área. O acidente gerou grande comoção na cidade de Novo Aripuanã e arredores, com familiares e amigos do piloto prestando homenagens nas redes sociais.