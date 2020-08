Morre o ator Gésio Amadeu por complicações da Covid-19

O ator Gésio Amadeu morreu nesta quarta-feira, 05, por complicações da Covid-19. O artista, de 73 anos, estava internado desde o final de junho, em um hospital na capital paulista, depois de contrair o coronavírus. Gésio chegou na unidade para uma consulta médica de rotina e acabou sendo internado. Amigos e familiares fizeram uma campanha nas redes sociais pedindo que doassem sangue para o ator.

O seu filho, Mario Amadeu, chegou a se manifestar sobre o quadro de saúde de seu pai na época do primeiro diagnóstico: “Muitos sabem e muitos não sabem mas estou aqui para esclarecer algumas coisas que estão acontecendo com meu pai que pegou a Covid-19. Meu pai, o ator Gesio Amadeu, no dia 24 de maio, foi a um primeiro hospital para realizar exames pois estava com a pressão alta fazia dias. Como a pressão não abaixava, por determinação médica, ele foi internado. Ele ficou 8 dias na UTI e provavelmente lá ele contraiu Covid. Foi na UTI deste primeiro hospital que meu pai teve febre a primeira vez. Ele teve alta e foi para um quarto, aí eu comecei a acompanhar o meu velho”.

FONTE: O DIA

