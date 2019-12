Morre mergulhador que salvou 12 crianças de gruta na Tailândia

Um militar da Tailândia que participou do resgate de 13 pessoas presas na caverna Tham Luang, em 2018, morreu devido a uma infecção no sangue contraída durante aquela operação de socorro, informou a Marinha tailandesa nesta sexta-feira (27).

O sargento Beiret Bureerak estava em tratamento para a infecção, mas teve uma piora na condição de saúde e não resistiu — quase um ano e meio depois do resgate bem sucedido dos meninos e do técnico do time Javalis Selvagens. Não há detalhes sobre a doença contraída pelo militar.

É o segundo militar tailandês morto por causa da operação de resgate. Ainda durante o socorro, um mergulhador da Marinha tailandesa morreu após ficar sem oxigênio quando retornava para a entrada da caverna. Ele era triatleta e tinha se voluntariado a participar da operação de resgate.

Doze meninos com idades entre 11 e 16 anos jogadores do time de futebol Javalis Selvagens, além do técnico deles, ficaram presos na caverna de Tham Luang no fim de junho de 2018. Eles entraram no local curiosos e esperavam sair logo, mas foram surpreendidos por uma inundação no subterrâneo.

Somente em 2 de julho eles foram encontrados por um mergulhador inglês, que conseguiu chegar ao local onde estavam abrigados. A partir disso, iniciou-se uma megaoperação de três dias para conseguir retirar as 13 pessoas presas no local. Todos saíram com vida em 10 de julho.

Por G1

