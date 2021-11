Após pouco mais de três meses de internação para tratar complicações de um AVC hemorrágico, Iris Rezende, ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, morreu aos 87 anos. O óbito foi confirmado na madrugada desta terça-feira (9/11) no perfil oficial do político no Instagram e pela sua assessoria de imprensa, que divulgou nota. No sábado (6/11), Iris Rezende teve piora no estado de saúde e precisou ser novamente intubado em decorrência de uma severa pneumonia.

FONTE: METRÓPOLES

