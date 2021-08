Morre Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones

Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones, morreu aos 80 anos, nesta terça-feira (24). A informação foi confirmada por Bernard Doherty, agente do músico, em comunicado para a imprensa britânica.

“É com imensa tristeza que anunciamos a morte de nosso amado Charlie Watts”, diz o texto. Segundo informações do jornal Daily Mail, Watts morreu no hospital de Londres e estava cercado por sua família.

No início deste mês, Watts informou que não poderia acompanhar os Rolling Stones em sua recém-anunciada turnê de fim de ano nos Estados Unidos. O músico planejava participar da No Filter Tour, que está programada para começar em 26 de setembro em St. Louis, mas encontrava-se em recuperação de uma cirurgia. Na ocasião, comunicou que seria substituído por Steve Jordan e lamentou não estar presente pela primeira vez em quase 60 anos em um show dos Stones.

Charlie Watts juntou-se aos Rolling Stones em 1963 depois de conhecer Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones enquanto tocava em clubes de rhythm and blues. Junto com Jagger e Richards, Watts participou de todos os álbuns de estúdio da banda. Ele era considerado como um dos maiores bateristas de todos os tempos.

