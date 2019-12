Morre aos 85 anos Bira, baixista de Jô Soares

SÃO PAULO – Morreu na manhã deste domingo (22), aos 85 anos, o músico baiano Ubirajara Penacho dos Reis, mais conhecido como Bira do Programa do Jô. Ricardo Martins, fotógrafo e amigo próximo de Bira, que esteve com seus familiares, confirmou o falecimento do baixista e informou que o corpo será cremado hoje, em São Paulo.

Ele estava internado desde a última sexta-feira (20) no Hospital Sancta Maggiore, na Mooca, Zona Leste da cidade, após sofrer um AVC. Nas redes sociais de Bira, um comunicado assinado pela produtora RCS Music e familiares do baixista pediu que os fãs rezassem por ele: “Venho pedir orações ao nosso querido Bira, que encontra-se hospitalizado em estado delicado. Contamos com vocês nesta corrente de orações e pensamentos positivos. Nosso muito obrigado”.

Nascido em Salvador, na Bahia, Bira era um dos integrantes do sexteto do Programa do Jô, comandado por Jô Soares, e acompanhou toda a trajetória do apresentador durante 29 anos na televisão, tanto no SBT, no programa Jô Soares Onze e Meia, quanto na Globo. Bira ganhou o carinho do público por suas divertidas interações com Jô e sua risada cativante.

O famoso sexteto que acompanhava as entrevistas de Jô Soares se tornou uma atração à parte no programa, e era formado por Carlos Tomati (guitarra elétrica), Osmar Barutti (piano), Chiquinho Oliveira (trompete), Derico (saxofone) e Miltinho (bateria).

No ano passado, o baixista havia falado sobre a relação com Jô e como lidava com o fim da trajetória como parte do programa. “O Jô foi um dos maiores amigos que eu fiz na minha vida. Sinto muita falta. Minha mulher fala que eu não estava preparado para o término do programa e não estava mesmo. Tomei um soco no queixo que ainda não levantei. Eternamente vou sentir falta. Foi um grande amigo, aprendi muito com ele”, afirmou ele, em entrevista ao programa The Noite, com Danilo Gentili.

Nesta manhã, a notícia da morte do músico fez com que seus amigos e admiradores deixassem mensagens de despedida e carinho para Bira. “Descanse em paz, amigo Bira, a risada mais gostosa da TV brasileira”, lamentou Ricardo Martins. Marcelo Seghese, baterista, também lamentou a morte do baixista: “Grande Bira, vai com Deus, meu amigo, e alegre o céu com sua risada e sua música”.

Por QUEM NEWS

Comentarios