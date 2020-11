Morre aos 75 anos, Luiz Fernando Nicolau, médico e ex-deputado

Morreu nesta segunda-feira (16), aos 75 anos, Luiz Fernando Nicolau, médico e ex-deputado.

Segundo boletim médico, Luiz Nicolau foi vítima de parada cardiorrespiratória em consequência da Covid-19 adquirida e que tratava.

Natural de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, formou-se em medicina no Amazonas, onde morava desde 1968. Iniciou a carreira política em 1986 como deputado estadual e em 1998 conseguiu reeleição para seu último mandato.

“Fico triste, demasiadamente, em saber que esse vírus terrível segue nos tirando pessoas tão queridas. Perdemos um grande profissional da saúde, um empresário visionário e um político atencioso, que buscou garantir, em tudo o que fez, sobretudo, o bem-estar da população manauara. Fica em mim a angústia de saber da partida de mais um nobre amigo e cidadão, que contribuiu para a história da cidade”, enfatizou Artur Neto (PSDB), prefeito de Manaus.

“Neste momento de profunda tristeza rogamos a Deus, para que, em sua infinita bondade conforte os corações de todos”, afirmou David Almeida (Avante), candidato à Prefeitura de Manaus.

“Sua presença fará muita falta, principalmente pelo excelente trabalho que desempenhou como homem público na área da saúde, nos últimos 40 anos. A Assembleia Legislativa do Amazonas se solidariza com os amigos e familiares do querido e saudoso Luiz Fernando Sarmento Nicolau. Que Deus o receba em seus braços”, declarou o deputado Josué Neto (PRTB), presidente da Aleam.

“Um homem que prestou muito serviço ao estado. Quero deixar aqui meu abraço e a minha solidariedade aos seus familiares”, afirmou Amazonino Mendes (Podemos), candidato à Prefeitura de Manaus.

Luiz Fernando é pai de sete filhos, entre eles, o deputado Ricardo Nicolau e o vereador Hiram Nicolau, e avô de oito netos.

O velório será realizado na Assembleia Legislativa do Amazonas, com acesso restrito a familiares e amigos.

