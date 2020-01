Morre aos 69 anos o cantor e compositor Tunai, autor de ‘Frisson

São Paulo – O cantor e compositor Tunai morreu na manhã deste domingo (26), em sua casa no Rio de Janeiro, informou a assessoria de imprensa do músico. O motivo ainda não foi confirmado, mas a família acredita que Tunai possa ter sido vítima de um infarto.

Nome importante da MPB, Tunai era irmão de João Bosco. Sua composição mais famosa foi ‘Frisson’, lançada em 1984. Além da carreira solo, que compreende 12 discos, Tunai foi gravado por artistas como Elis Regina (‘As Aparências Enganam’, ‘Agora Tá’, ‘Saudade do Brasil’, ‘Lembre-se’), Fafá de Belém (‘Se Eu Disser’) e Gal Costa (‘Olhos do Coração’, ‘Eternamente’).

O velório do cantor e compositor será realizado nesta segunda-feira (27), no Memorial do Carmo, na zona norte do Rio de Janeiro, a partir das 12h30. O corpo será cremado às 15h.

