Morre aos 51 anos Ray Reyes, ex-integrante do grupo Menudo

Morreu neste sábado (1º) o cantor Ray Reyes, ex-integrante do grupo Menudo, em Porto Rico. A morte foi confirmada pela assessora do artista, Lidda Farcía Acosta, e a razão ainda não foi divulgada.

Ray nasceu em Nova York em 1970 e se tornou famoso como um dos integrantes do Menudo em 1983. Ele permaneceu na banda até 1985, quando deu início a uma carreira solo no Brasil.

O grupo Menudo fez muito sucesso por aqui, entre os jovens, nos anos 1980.

No comunicado, a assessora do cantor diz Reyes partiu do plano terreno e agradeceu às orações de todos os fãs. “O coração se aperta. E o corpo estremece. E a torrente de dor se transforma em choro. E o grito é abafado. E eu sinto que estou me destruindo”, disse a assessora em uma mensagem póstuma a Reyes.

“Pelo menos me consola as várias vezes que nos dissemos… ‘Te amo’. Sinto sua falta, Ray. A gente se vê em outra vida”, completou.

Y el corazón se aprieta. Y el cuerpo se estremece. Y el torrente de dolor se convierte en llanto. Y el grito se ahoga. Y siento que me desgarro. 💔 Pero al menos me consuela las tantas veces que nos dijimos… “te quiero”.

Te extraño, Ray.

Nos vemos en el nuevo orden. pic.twitter.com/8474v86iTM — Lidda García Acosta (@garcialidda) May 1, 2021

