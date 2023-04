Morre aos 18 anos, Judy Cristine, filha do vereador Joelson Silva

Nesta terça-feira (11), aos 18 anos, faleceu Judy Cristine Cardoso Silva, filha do vereador Joelson Silva (Patriota) de Manaus. Ela sofria de uma doença rara no sangue. Em suas redes sociais, o vereador lamentou a partida precoce da filha e destacou as qualidades de Judy, agradecendo o apoio recebido pela família.

O prefeito de Manaus, David Almeida, também prestou solidariedade à família e amigos de Judy por meio de nota. Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Caio André, emitiu condolências em nome dos demais vereadores da Casa, reconhecendo a dedicação de Joelson Silva à sua família.

O velório de Judy acontece na Assembleia de Deus, localizada na rua 21 de Junho, nº 550, bairro Compensa 2.