Morre ao 95 anos, o poeta amazonense Thiago de Mello

Morreu nesta sexta-feira (14) o poeta amazonense Thiago de Mello, aos 95 anos. Ele faleceu em casa, em Manaus.

A causa da morte ainda não foi divulgada.

As obras de Thiago Mello foram traduzidas para mais de 30 idiomas.

No ano passado, o autor foi homenageado pela Bienal de São Paulo. O verso que inspirou a exposição foi “Faz escuro mas eu canto”, do poema Madrugada Camponesa.

Mello é reconhecido como um dos grandes autores da literatura amazonense. Ele alcançou fama internacional graças a poemas como o clássico Os Estatutos do Homem, escrito em abril de 1964, quando era adido cultural da embaixada do Brasil no Chile e amigo de Pablo Neruda.

