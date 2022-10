Moro reforça apoio a Bolsonaro, que comemora: “Apaga-se o passado”

Após uma demissão ruidosa e acusações públicas dos dois lados, o rompimento entre Sergio Moro (União Brasil) e Jair Bolsonaro (PL) acabou de vez nesta terça-feira (4/10). O ex-juiz e agora senador eleito pelo Paraná declarou apoio oficial a Bolsonaro na disputa do 2º turno e o candidato à reeleição disse que o passado de desavenças está superado:

“Está superado tudo, é daqui pra frente um novo relacionamento”, disse Bolsonaro, em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto após receber o governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (Republicanos).

Acusado por seus adversários de ter sido aliado de Bolsonaro desde que era juiz federal, Moro foi um dos fiadores do governo em 2019, quando assumiu o cargo de “superministro” da Justiça, com amplos poderes e muita mídia. A relação com o chefe, porém, se degradou rápido, até Moro pedir demissão em abril de 2020, num pronunciamento no qual acusou Bolsonaro de crimes, motivando um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF).

Por Metrópoles