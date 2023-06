Ministério da Saúde antecipa entrega de 400 mil doses de insulina

Depois de cinco meses de intensivas ações junto ao setor farmacêutico, o Ministério da Saúde garantiu a antecipação de entrega de mais de 400 mil unidades de insulina análoga de ação rápida para o tratamento de pessoas que vivem com diabetes mellitus tipo 1.

A previsão é que essa remessa seja distribuída para todos os estados e Distrito Federal a partir desta semana.

A antecipação garante o abastecimento da rede para os cerca de 67 mil brasileiros que utilizam o medicamento pelo SUS.

O Ministério da Saúde realiza sua aquisição de forma centralizada vem enfrentando, nos últimos anos, dificuldade na compra do medicamento – reflexo também da escassez mundial do produto.

As mais de 400 mil doses de insulina vão complementar o abastecimento da rede, juntamente com 1,3 milhão de doses da aquisição emergencial internacional, que começam a ser entregues em julho.

De acordo com o Ministério da Saúde, com as duas aquisições, mesmo em um cenário de escassez mundial, o governo federal garante o abastecimento ao SUS e o atendimento de todos os pacientes.