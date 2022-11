Militar da FAB mata colega com tiro na cabeça após discussão no Ministério da Defesa

BRASÍLIA — Uma briga entre dois militares da FAB (Força Aérea Brasileira) no prédio do Ministério da Defesa, em Brasília, terminou com a morte de um deles na manhã deste sábado (19). De acordo com informações preliminares, um dos militares identificado como Felipe de Carvalho Sales, de 19 anos, atirou na cabeça do colega Kauan Jesus de Cunha Duarte após uma discussão durante a troca de turno no alojamento de guarda, que fica no anexo da pasta.

A ocorrência foi registrada na 5ª DP (Asa Norte), mas a investigação será conduzida pela FAB por se tratar de crime militar. O corpo foi retirado no fim da manhã deste sábado.

Todos os militares que atuam no ministério e que estavam em serviço na escala deste sábado serão ouvidos para a investigação.

O Ministério da Defesa divulgou nota de pesar. Leia a íntegra:

“É com profundo sentimento de tristeza e pesar que o Ministério da Defesa lamenta o incidente ocorrido, na manhã deste sábado (19.11), no alojamento da guarda, localizado no prédio anexo da Pasta, e que vitimou, por meio de disparo de arma de fogo, um militar da Força Aérea Brasileira (FAB).

O Ministério rende as condolências aos familiares e amigos, pela irreparável perda. Neste momento de dor, a Defesa une-se às manifestações de solidariedade e de apoio à família, bem como acompanha a apuração e a investigação dos fatos, a serem conduzidas pela Força Aérea.”

Da redação, com informações do R7