Micro-ônibus são alvos de fiscalização do IMMU no centro de Manaus

Condições de segurança, documentação e conservação foram alguns dos itens fiscalizados pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em micro-ônibus que fazem o transporte executivo na cidade, nesta quinta-feira, 13/4, no centro comercial de Manaus.

Fiscais de transporte e agentes de trânsito do instituto vistoriaram 78 veículos e emitiram 17 autuações nos micro-ônibus, sendo 12 por documentação atrasada e outras cinco por más condições de pneus.

“Nossas ações ocorrem cotidianamente com objetivo de oferecer mais segurança e conforto aos usuários do transporte coletivo. É importante reforçar que as fiscalizações são voltadas a todos os modais de transporte e sempre visando a melhoria dos serviços. Interessante que os motoristas elogiam a fiscalização porque sabem que a intenção é verificar quem não trabalha corretamente e prestigiar quem atende todas as exigências do poder público municipal”, frisou o diretor de Transporte do IMMU, Edinaldo Castro.

Atuação

Nos últimos dias, a fiscalização de transporte do IMMU tem intensificado suas ações. Na quarta-feira, 12/4, na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro, os servidores do instituto realizaram uma fiscalização voltada aos serviços de táxi. Na ocasião, um veículo foi flagrado com pneu ‘careca’ e mais sete veículos com documentação atrasada.

Em 3 de abril, os fiscais atuaram para verificar a regularidade em ônibus e micro-ônibus que trafegam nas imediações da barreira de fiscalização da avenida Torquato Tapajós, bairro Tarumã, zona Oeste.

As ações de fiscalização e orientação do IMMU continuam em outras áreas da cidade e a população também pode colaborar com sugestões, pelo Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC) pelo número 188.