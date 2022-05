Metaverso dá prejuízo para dono do Facebook, que planeja cortes

SÃO APULO — Funcionários e ex-funcionários do Facebook, plataforma subsidiária do conglomerado de tecnologia e mídia social Meta, alegaram em abril que Mark Zuckerberg, cofundador e CEO da companhia, estava “obcecado” com o metaverso. Agora, quase um mês depois, parece que a obsessão foi custosa demais.

Nesta semana, o diretor de tecnologia da empresa, Andrew Bosworth, disse aos funcionários da divisão interna responsável pelo metaverso, a Reality Labs, que alguns cortes devem acontecer em breve. As informações são da agência de notícias britânica Reuters.

Um porta-voz da companhia não existem planos para demissões. O drama se desenrola poucas semanas após Zuckerberg dizer que a companhia tem intenção de ‘diminuir o ritmo’ de maiores investimentos, como a Reality Labs.

Outros boatos também apontam para uma menor contratação de funcionários diante do crescente custo do metaverso.

A Meta diminuiu as despesas totais esperadas para este ano para um valor entre US$ 87 bilhões e US$ 92 bilhões, contra a expectativa anterior, que estava entre US$ 90 bilhões e US$ 95 bilhões.