Mentira sobre reservatórios pode fazer o Congresso anular taxa extra da Aneel

A Câmara dos Deputados tem três Projetos de Decreto Legislativo para sustar os efeitos da decisão da Aneel de aumentar as contas de luz dos brasileiros durante a pandemia.

Com o nível dos reservatórios das cinco maiores hidrelétricas do país em situação similar ou melhor que a do ano passado, os parlamentares tentam “expor mentiras” usadas pela agência reguladora para justificar o aumento, que havia prometido não aplicar. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.

Itaipu chegou a abrir o vertedouro este ano e afirmou que não afetaria a geração de energia. Belo Monte está com 82% do reservatório cheio.

A usina de Santo Antônio, em Rondônia, está com 25% da capacidade, mas a situação é melhor que a verificada em 2019, no mesmo período.

Para André Figueiredo (PDT-CE), autor de um dos projetos, a energia é necessidade básica e o aumento pode agravar os efeitos da pandemia.

A decisão da Aneel visa anteder interesses de distribuidoras e pode inviabilizar os negócios que começam a se recuperar e gerar empregos.

