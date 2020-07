Menino salva irmã de ataque de cachorro nos EUA

Um menino de apenas seis anos está sendo considerado um herói por salvar a vida de sua irmã mais nova ao se colocar entre ela e um cachorro durante um ataque, em Cheyenne, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. As informações são do G1.

Bridger Walker conseguiu puxar a irmãzinha pela mão e se livrar do animal após sofrer várias mordidas no rosto, e precisou levar 90 pontos nos ferimentos, mas se recupera bem. Segundo sua tia, Nicole, o menino justificou a atitude dizendo que “se alguém tivesse que morrer, achei que deveria ser eu”.

Conforme o G1, o incidente aconteceu no dia 9 de julho, e Nicole relatou o fato em um perfil no Instagram, onde pediu que o ato de bravura do pequeno Bridger fosse espalhado até chegar a seus ídolos, os atores que interpretam os super-heróis na franquia “Os Vingadores”.

E deu certo. Dias depois, Mark Ruffalo, que faz o papel de Hulk, elogiou a coragem e o caráter do menino, que arriscou a própria vida pela irmã.

“Caro Bridger, Acabei de ler sobre o que aconteceu com você e queria dizer isso … As pessoas que colocam o bem-estar dos outros à frente de si mesmas são as pessoas mais heroicas e atenciosas que conheço. Eu realmente respeito e admiro sua coragem e seu coração. A verdadeira coragem não está em dominar as pessoas ou lutar contra elas ou andar por aí como um cara durão. A verdadeira coragem é saber o que é certo fazer e fazê-lo, mesmo que isso possa acabar machucando você de alguma forma. Você é mais homem do que muitos, muitos que vi ou conheci. Com Admiração…Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk/Professor)”, escreveu o ator.

