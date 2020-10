Menino desaparece após embarcação virar no Rio Solimões

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fazem buscas para localizar um menino de 12 anos que desapareceu no Rio Solimões, na madrugada desta quarta-feira (30/9). O garoto sumiu após a embarcação em que ele estava virar na Praia do Gamboa, próximo ao município de Careiro da Várzea.

Conforme o Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam na embarcação, pescando. Durante a pescaria, o menino desapareceu “em meio líquido” (água). Segundo informações preliminares, uma queda de barranco teria ocasionado um acidente que levou a embarcação para o fundo do rio.

Por volta das 14h10 desta quarta, os bombeiros deslocaram para a área uma equipe de mergulhadores. Um Boletim de Ocorrência sobre o caso foi registrado na delegacia.

FONTE: PMS

Comentarios