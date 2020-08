Menino de 10 anos vivia acorrentado em curral de cabras há dois anos

Um menino de 10 anos foi encontrado vivendo entre cabras e galinhas num curral de animais, enquanto o seu pai, madrastas e irmãos viviam no conforto do lar.

A situação macabra aconteceu em Badariya, na Nigéria, onde Jibril Aliyu, de 10 anos, teria sido encontrado acorrentado a um pilar de madeira. Sobrevivia ao alimentar-se dos restos de comida de cabra e das suas próprias fezes.

A vítima foi encontrada e resgatada no domingo por um advogado de direitos humanos, que teria recebido uma denúncia para o sucedido, noticia o Sun Nigeria.

Jibril está agora na UTI do Sir Yahaya Memorial Hospital. O seu pai e a madrasta foram detidos.

Segundo declarações de um dos seus irmãos, o menino sofria de epilepsia e era acorrentado durante o dia para não fugir. Ele afirma que vendeu a sua casa e carro para que a família pudesse pagar os tratamentos de Jibril. Contudo, outras testemunhas dizem que a mãe da criança alegava que o filho tinha morrido há já dois anos.

Um vídeo do momento do resgate foi compartilhado nas redes sociais e tornou-se viral. Nele, Jibril surge vestido apenas com uma camiseta laranja e bastante debilitado fisicamente.

Alertamos que as imagens podem ferir a suscetibilidade dos leitores mais sensíveis.

O governador do estado de Kebbi quer uma investigação do caso.