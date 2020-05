Menina inventa cortina com mangas de plástico para poder abraçar avó

A saudade dos avós durante o período de distanciamento social provocado pela pandemia de coronavírus inspirou uma menina de 10 anos, moradora da cidade de Riverside, na Califórnia, nos Estados Unidos, a criar uma cortina com mangas de plástico colocada na porta da casa deles através da qual poderia, enfim, dar um forte abraço nos dois.

A ideia chamou atenção, comovendo internautas, e repercutiu em portais de notícia ao redor do mundo.

Paige Okray nomeou sua invenção como “cortina de abraço”. Ela contou, segundo a imprensa local, que teve essa ideia após assistir a um vídeo de familiares se abraçando com um cobertor, para que pudessem evitar qualquer risco de contágio.

A criação de Paige consistiu numa cortina usada para banho, sacolas, pistola de cola quente e pratos descartáveis. Ela contou com a ajuda da mãe e, juntas, tornaram o sonho de matar as saudades do abraço quentinho dos avós em realidade.

“Ela teve a ideia, colocou na sala da família e passou várias horas trabalhando nela”, disse a mãe da menina, Lindsay Okray, que trabalha como enfermeira na unidade destinada a pacientes com Covid-19 do Riverside Community Hospital.

Lindsay garantiu que também ficou animada em participar, pois teve que ficar fisicamente afastada das pessoas queridas por precaução.

