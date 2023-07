Maués: Cidade do Amazonas é famosa pela produção de guaraná

Museu arqueológico, visita à fábrica histórica e vivências com as comunidades indígenas também são os principais atrativos de Maués (a 276 quilômetros de Manaus), a terra do guaraná, também conhecida por suas belíssimas praias. A Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) indica roteiros do que fazer em Maués, município que integra o Mapa Brasileiro do Turismo, do Ministério do Turismo.

Entre os meses de fevereiro a julho, as extensões das belíssimas praias do rio desaparecem devido à cheia do rio Maués-Açu, que banha a orla da cidade, período oportuno para conhecer os demais atrativos do município, que possui uma Floresta Estadual, Floresta Nacional de Pau-Rosa e mais de 244 comunidades indígenas.

Contribuir para o desenvolvimento sustentável aliado ao turismo e levar ao turista a conhecer esses atrativos é um dos principais pilares da agência de viagem maueense, Experiência Mawé. O guia de turismo Ítalo Mamud conta que as rotas buscam o turismo sustentável.

“Somos a Experiência Mawé, uma agência de turismo local que visa contribuir com o desenvolvimento sustentável de comunidades ribeirinhas e indígenas, através de um turismo consciente e justo para turistas e comunitários”, destaca o guia.

Pensando além das praias, os visitantes podem usufruir de roteiros específicos, que incluem peças das artesãs do rio Limão e Paraconi. A ida para a comunidade pode oferecer ao turista conhecer as artesãs, e ainda, realizar uma oficina de artesanato de barro e cipó.

“A visita também inclui a opção de pernoitar na comunidade e viver um pouco da rotina da comunidade, que tem pessoas mais longevas, fomentando o turismo de base comunitária”, como afirma Mamud.

Sítio Arqueológico

A conhecida Ilha de Vera Cruz possui um sítio arqueológico indígena com mais de cinco mil peças encontradas na região. Além de conhecer sobre as histórias das peças, que estão sendo repassadas por gerações na comunidade. No local, também é permitido realizar trilhas e fazer acampamento em barracas ou alugar casas com suítes para aproveitar um pouco mais a vista espetacular.

Guaraná e Pau Rosa

Famosa cidade pela produção do guaraná, o turista pode visitar a Fazenda Santa Helena, localizada a 20 minutos de Maués, para acompanhar o início da fabricação do Guaraná Antarctica.

Além da produção do guaraná, Maués também é conhecida pela produção de um importante óleo vegetal para a indústria da perfumaria, conhecido como Pau-Rosa, um importante fixador de perfumes. Um pouco desse processo pode ser conferido durante a rota da cachaça, realizada pela Experiência Mawé, que inclui a visita à única fábrica de cachaça na cidade, que fica em uma propriedade centenária onde funcionava uma usina de extração de pau-rosa.

“Acreditamos que cada viagem é única e cada turista busca algo em especial de Maués, geralmente montamos os passeios de acordo com a busca do turista. O turista monta seu pacote via WhatsApp e explicamos todos os detalhes”, comenta o guia responsável pelas rotas, Ítalo Mamud.

Outros atrativos maueenses são a Cachoeiras do Amana/Parauari; Reserva de Desenvolvimento Sustentável Lago Grande; Pesca Esportiva; Praias; Ilha da Conversa; Reservas Indígenas; Encontro das Águas, Comunidade São Francisco do Pupunhal; Rio Jacundá; Trilhas; Turismo de Base Comunitária; Observação de Botos; Festas Religiosas; Danças Regionais; Luzéia – Pesca do Bambu; obelisco da Praça Coronel João Verçosa, entre outros.

Os interessados no roteiro turístico podem entrar em contato com a agência de turismo pelas redes sociais @experiencia.mawe e pelo telefone (92) 99256-2767, e realizar os roteiros já formatados ou montar um roteiro personalizado. Outras opções de agências cadastradas podem ser consultadas no site https://cadastur.turismo.gov.br/. Agências credenciadas também podem ser buscadas no chatbot Amazonas to Go, disponível 24h, todos os dias, pelo QR Code ou em cartazes espalhados nos principais atrativos turísticos do Amazonas.