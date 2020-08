Marinha do Brasil envia ajuda a navio atingido por explosão em Beirute

O Comando da Força-Tarefa Marítima da Unifil (FTM-Unifil) e a Fragata Independência, da Marinha do Brasil, prestam suporte à corveta Bijoy, da marinha de Bangladesh, que sofreu danos após a grande explosão que ocorreu, na última terça-feira (4), no Porto de Beirute, no Líbano. Na ocasião, a corveta sofreu avarias materiais e teve alguns de seus tripulantes feridos.

Na manhã desta quarta-feira (5), a Fragata Independência enviou uma lancha com uma equipe médica e militares especializados em controle de avarias, a fim de apoiar a tripulação da Bijoy. Na ocasião, foram realizados pequenos atendimentos médicos e uma avaliação estrutural do navio. “Os casos mais graves foram prontamente removidos para hospitais nas cidades de Beirute e Saïda”, detalhou a força naval brasileira.

Em nota, a Marinha informou que a fragata brasileira, com o comando da FTM-Unifil embarcado, permanece operando normalmente no mar, em área de patrulha próxima a Beirute. O comando da força-tarefa e a Fragata Independência permanecem participando das iniciativas de apoio ao navio de Bangladesh, sua tripulação, bem como possíveis ações do governo libanês voltadas para o restabelecimento das operações do Porto de Beirute. “A Marinha do Brasil se solidariza com familiares e entes próximos das vítimas atingidas pelo grave acidente ocorrido em Beirute”, encerrou o comunicado.

*Com informações do Portos e Navios

Comentarios