Mariana Castilho e Hans Weiser são coroados Miss e Mister Amazonas 2020

Os modelos amazonenses Mariana Castilho, 23, e Hans Weiser, 28, são os novos Miss e Mister Amazonas 2020. O evento ocorreu no Tropical Executive, na noite da última quarta-feira (16), e contou com o jornalista Mário Célio de Castro Alves, como Mestre de Cerimônia, além da apresentação ao vivo do stylist internacional Wilke Cidade no Red Carpet (tapete vermelho) recepcionando os convidados (um número restrito devido a pandemia), participação da “Jingle Girl” DJ My Seven, do multi talentoso cantor Sandiego e desfile “NewCollection” das “Angels” da Bella Tau e FugadeLula, e a presença Mister Rio Grande do Sul, Lucas Mayer, 24.

Durante a “Live Beleza do Bem Natal Solidário”, foram condecorados ainda a Miss e Mister Acre, Maysa Esmeralda,25, e Sulliver Conde, 28. O evento tem a chancela nacional do Instituto Pró-Beleza, organização regional de Panda Verdelli e marcou a despedida da amazonense Juliana Malveira, Miss Amazonas e Miss Brasil 2019.

Da passarela do Miss Brasil para o “Beleza do Bem”

No mundo da beleza ter a estética perfeita não é suficiente. É preciso ser generosa (o) e engajada (o) em ações que promovam o bem-estar do próximo. Foi neste clima que, em 2019, a nativa tupiniquim Juliana Malveira, sagrou-se Miss Brasil ao lado do piauiense Antony Marquez, Mister Brasil e, respectivamente tornaram-se embaixadores do País no projeto social “Beleza do Bem”.

Durante o concurso, Malveira também conseguiu o título de melhor corpo ao lado do Mister Amazonas, Cadu Barboza, colocando o Estado no topo também do “Best Body Mister Brasil 2019”.

“Beleza do Bem” em prol do SOS Amazonas

O fim de tarde do dia 12 de outubro está marcado na memória de muita gente. Em especial, a quem participou e contribuiu, direta ou indiretamente, com a segunda “Live do Beleza do Bem Amazonas”, desta vez em prol das crianças das Aldeias Infantis SOS Manaus.

O projeto existe em 45 estados brasileiros, atende cerca de 400 famílias só na capital amazonense e tem a frente, o gestor Edson Peixoto.

A apresentação do evento ficou a cargo do competente e disputado radialista Mateus Arruda que, generosamente emprestou seu tempo e talento, inclusive abrindo mão de seu cachê, para estar no evento, assim como os talentosos artistas Sandiego, Bruno César, Rafael Monte (Michael Jackson do Amazonas), alguns patrocinadores e modelos.

“Persones” do Miss e Mister Amazonas – Brasil

Por trás de um grande concurso existem sempre mentes brilhantes que pensam em cada detalhe para que não falte glamour e organização ao evento. Essa é uma das especialidades do ‘mago’ dos programas televisivos de maior duração no Amazonas: Encircuito, Melhor da Noite, Figuras, Fink Por Dentro, Dulcila em Revista.

O nome dele é André Felipe de Lucena Dias, o conhecido ‘Panda Verdelli’, especialista em identificar talentos, gente bonita e idealizar projetos interessantes. É dele a missão como supervisor e representante do Pró-Beleza no Estado de organizar um dos concursos mais respeitados do mundo da estética: o Miss e Mister Brasil versão Amazonas que reunirá em novembro, em um lugar sofisticado de Manaus, as “Persones” (programa oficial do evento) mais requisitadas para este momento de Luxo, Poder e Obsessão.

Conheça um pouco sobre os representantes do Amazonas

Mister Amazonas

Hans Weiser é amazonense, tem 28 anos, é modelo internacional, fotógrafo, tem o ensino médio completo. É uma pessoa de hábitos simples, cordial com todos e otimista.

Ele conta que uma de suas melhores experiências ocorreram durante suas viagens a trabalho como modelo, pois teve a oportunidade de conhecer 16 países, 16 culturas novas, fora as pessoas incríveis que passaram em sua vida durante o período de seis anos de aprendizado e evolução, tanto profissional como pessoal.

Tem como inspiração, seu pai, que segundo Hans é um cara que nunca desiste. Um guerreiro que está sempre buscando melhorar em tudo o que faz.

Miss Amazonas

A amazonense Mariana Castilho, tem 23 anos, é influencer e cursa faculdade de nutrição. É ousada, gosta de estudar e ama a culinária amazônica. Ela conta que um fato marcante na sua trajetória, foi quando decidiu mudar de cidade para construir uma vida longe de sua família, uma vez que é muito apegada a sua mãe, mas hoje entende que tudo foi necessário para sua evolução pessoal e amadurecimento.

As pessoas que lhe inspiram são aquelas pessoas que amam a vida, que correm atrás dos seus sonhos e objetivos, que olham para frente e que tem sede de melhorar e aprender cada dia mais. Mulheres emponderadas que lutam pelo seu espaço na sociedade.

*Com informações da assessoria

