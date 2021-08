Marcos Mion é contratado pela TV Globo

Marcos Mion foi contratado para ser apresentador da TV Globo e do Multishow. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (6).

Mion vai assumir de 4 de setembro até o fim do ano o programa “Caldeirão”, nas tardes de sábado, na TV Globo, no lugar de Luciano Huck.

No Multishow, ele vai assumir diversos projetos em 2022, ainda em fase de desenvolvimento. Segundo comunicado, estes projetos incluem um reality, um programa semanal, transmissões de festivais e outras novidades que ainda serão divulgadas.

A Globo diz, no comunicado, que “aposta em toda sua versatilidade para comandar múltiplas atrações e cocriar produções inéditas”.

“Entrar para o time da Globo não é apenas um reconhecimento dos meus 22 anos de carreira como comunicador, mas sim, o maior sonho da minha vida profissional REALIZADO. Desde a honra indescritível de levar adiante o legado do ‘Caldeirão’ até comandar um formato original e inédito de reality no Multishow, a euforia de finalmente estar na maior organização de entretenimento, criação e jornalismo do nosso país é acachapante! Agradeço com todo coração a todos que torceram tanto para que isso acontecesse”, diz Mion no comunicado.

O “Caldeirão” terá novos quadros em setembro: os inéditos “Essa você Sabe”, onde os convidados precisam adivinhar a música apenas pela melodia, “Isso a Globo mostra”, em que o apresentador temporário comenta cenas marcantes da programação da TV Globo e o conhecido “Tem ou não tem”, repaginado com celebridades entre seus participantes.

