Manaus vai sediar evento sobre tecnologia 5G e seus efeitos na região Amazônica

MANAUS — Com o objetivo de discutir os benefícios da quinta geração de internet móvel e apresentar as perspectivas da evolução tecnológica na região Amazônica, o Ministério das Comunicações (MCom) promove a terceira edição do Seminário 5G.BR, no dia 22 de setembro, em Manaus (AM). Especialistas e autoridades participam do evento que ocorre no Centro de Convenções Vasco Vasques, a partir das 9h. A abertura contará com a presença do Ministro das Comunicações, Fábio Faria. Há previsão de participação do Presidente da República, Jair Bolsonaro.

Liderado pelo CEO e editor-chefe da MIT Technology Review Brasil, André Miceli, o primeiro painel, às 9h30, irá abordar os impactos do 5G na Educação. O presidente do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD), Sebastião Sahão Júnior, o membro do Conselho Diretor e presidente do Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade de Escolas (GAPE) da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Vicente Aquino, e Tomas Fuchs, sócio e um dos fundadores do Grupo Datora, já estão confirmados na discussão.

A segunda rodada de debates, por volta das 10h20, terá como tema “O 5G como acelerador da indústria 4.0”. O CEO da Nokia Brasil, Ailton Santos, Javier Lizarraga, da Samsung, o representante da Positivo, Edson Alvim Toffoli e Antônio Silva, da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM) participam do painel. O presidente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), General Algacir Polsin, será o responsável por conduzir a conversa.

Na sequência, liderados pelo CEO da FS Security, Alberto Leite, Hélcio Vieira Júnior, diretor de Produtos do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), e o Comandante do 1º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica de Selva (Comando da Amazônia), Walace Paysan Gomes, debatem sobre a tecnologia como instrumento de proteção e desenvolvimento da nação. Para este painel, está prevista a participação do ministro de Meio Ambiente, Joaquim Leite.

Às 12h30, será a vez da convidada especial e Keynote Speaker (porta-voz principal) do Seminário 5G.BR Manaus, a CEO da SpaceX, Gwynne Shotwell. Ela conversará com o ministro Fábio Faria e com o ministro das Comunicações de Israel, Yoaz Hendel, sobre a conectividade por satélite de baixa órbita e as vantagens deste serviço.

Seminários 5G.br

Manaus é a terceira capital a receber o seminário 5G.BR, promovido pelo Ministério das Comunicações (MCom). São Paulo (SP) e Natal (RN) já realizaram o evento. Porto Alegre (RS) e Brasília (DF) serão as próximas cidades a sediar a ação. Para mais informações, programação e inscrição, acesse a página especial sobre o evento: https://www.gov.br/mcom/pt-br/assuntos/seminarios-5g.br.

