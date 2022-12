Manaus terá novamente radares eletrônicos de velocidade em 2023

MANAUS — Após seis anos, trânsito em Manaus voltará a ter radares eletrônicos de velocidade. A expectativa da Prefeitura de Manaus é de que em janeiro seja publicado o edital de licitação para a implantação no sistema em toda a cidade.

A Comissão Municipal de Licitações (CML) está analisando o termo de referência para a implantação dos radares, que foram desinstalados em 2015, quando a Prefeitura de Manaus realizou a quebra de contrato com a empresa que operava o serviço na época.

Na época, o motivo que levou à quebra de contrato foram denúncias feitas ao Ministério Público do Estado do Amazonas sobre supostas irregularidades em licitações.

A previsão era de que o sistema de monitoramento eletrônico com os radares tivesse retornado em janeiro deste ano, porém a gestão do prefeito David Almeida (Avante) decidiu adiar o prazo para janeiro de 2023.

Dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) relevam que até o fim da primeira quinzena de dezembro deste ano, mais de 240 pessoas morreram em acidentes de trânsito na cidade.

Direção perigosa com excesso de velocidade e o desrespeito as sinalizações de trânsito estão entre as principais reclamações registradas pelo órgão em relação aos motoristas da capital amazonense.

Na última segunda-feira (26), uma mulher entrou para a estatística de acidentes de trânsito com vítima fatal.

A vítima de 46 anos estava em uma parada de ônibus, quando foi atropelada por um jovem de 21 anos, que dirigia a picape Hilux do pai. O motorista se apresentou na delegacia após o período de flagrante, no final da tarde da última terça-feira (27), e responderá pelo crime em liberdade.