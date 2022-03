Manaus terá 53 pontos de vacinação nesta semana

Na semana de 7 a 11/3, a Prefeitura de Manaus terá 52 pontos para a vacinação contra a Covid-19. Para o público infantil, serão os cinco locais especialmente estruturados para vacinar as crianças, seguindo as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Para as pessoas a partir dos 12 anos, haverá 47 espaços, distribuídos em todas as zonas da cidade como forma de facilitar o acesso das pessoas para que recebam a vacina, seja a primeira, segunda ou terceira dose e a quarta aplicação para as pessoas com imunossupressão.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta que seja feita consulta a informações como endereços, horários de funcionamento e doses disponíveis no link https://semsa.manaus.am.gov.br ou nos perfis da secretaria nas redes sociais Facebook (Semsa Manaus) e Instagram (@semsamanaus), os quais são atualizados diariamente. Também é possível consultar no pop-up (que abre ao acessar o site) e nos cards as informações sobre a vacinação das crianças de 5 a 11 anos.

Caso haja dúvidas quanto a data para receber alguma dose, basta acessar a plataforma criada pela Semsa, a Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) e, a partir do número do CPF é possível ter a informação. No mesmo endereço também é possível emitir e validar o certificado de vacinação, que pode ser usado para comprovar a situação vacinal em Manaus.

Documentos

Poderão tomar a primeira dose, as crianças de 5 a 11 anos de idade e os adolescentes de 12 a 17 anos. Para isso, deverão estar acompanhados pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Para as pessoas a partir dos 18 anos, basta levar o documento de identidade original, com foto e o CPF.

Para receber a segunda dose, é preciso apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

No caso da terceira dose, as pessoas a partir de 18 anos, que estejam nos intervalos indicados, devem apresentar identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses.

A quarta dose, até o momento, está liberada para pessoas que tenham imunodeficiência primária grave; as que estejam fazendo quimioterapia ou radioterapia para tratamento de câncer; os transplantados de órgão sólido ou de células Tronco Hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids; as que fazem uso de corticoides em doses igual ou maior que 20 miligramas/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais; as que façam uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes em hemodiálise; e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

Para receber a quarta dose, é necessário ter tomado a terceira dose há quatro meses ou mais, apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou CNS e laudo, exame ou receita – original e cópia, que ficará retida para controle.

🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ Assessoria