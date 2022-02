Manaus terá 51 pontos de vacinação nesta semana

A campanha de vacinação contra a Covid-19, coordenada pela Prefeitura de Manaus, terá 51 pontos de atendimento na semana de 14 (segunda-feira) a 18/2 (sexta-feira). Serão 46 locais, entre unidades básicas de saúde, policlínicas, clínicas da família, Centros de Atenção Integral à Crianças (Caics) e à Melhor Idade (Caimi), além de dois estratégicos, para atender o público de 12 anos e mais com todas as doses que estão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). As crianças de 5 a 11 anos poderão ser vacinadas em cinco pontos diferenciados.

Os locais, com os respectivos endereços, horários de funcionamento, doses e informações sobre documentação necessária para receber a vacina podem ser consultados no portal da Semsa, pelo link https://semsa.manaus.am.gov.br e nos perfis da secretaria nas redes sociais: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

No último sábado, 12, a Semsa, em parceria com as secretarias de Educação municipal (Semed) e estadual (Seduc), promoveu uma intensificação para vacinar as crianças de 5 a 11 anos visando a volta às aulas presenciais nesta segunda-feira, 14. O resultado, segundo a titular da saúde do município, Shádia Fraxe, foi muito positivo.

“Tivemos uma grande movimentação em todos os pontos, mas o comparecimento das crianças foi excelente. Das mais de 19 mil doses aplicadas, quase 80% foi no público infantil. E vamos continuar porque queremos alcançar a todos que precisam ser vacinados para que nossa população fique protegida dos problemas que a Covid-19 pode causar”, assegurou.

Shádia Fraxe voltou a destacar a importância, não só de conclusão do esquema vacinal com duas doses, no caso dos imunizantes que tenham essa indicação, mas também das doses de reforço. “Quem tomou a primeira dose e ainda não voltou para receber a segunda, deve procurar logo nossos pontos, mesmo já tendo passado dos intervalos indicados pelos laboratórios. O atraso na segunda dose irá retardar, também, a dose de reforço de quem se enquadrar nos critérios para receber”, alertou.

De acordo com os registros do Sistema Municipal de Vacinação, da Semsa, neste domingo, 240.107 pessoas estão em atraso para a segunda dose das vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer, o que significa que o esquema vacinal delas está incompleto.

Ascom