Manaus ocupa o quarto lugar no ranking da gasolina mais cara do país

MANAUS — Um comparativo entre as capitais brasileiras mostra que Manaus tem a 4ª gasolina mais cara do Brasil, atrás apenas de Salvador, Natal e Rio Branco. O levantamento com base em dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) leva em conta os preços da semana de 9 a 15 de outubro.

Na outra ponta, as capitais com os preços mais baixos são Macapá, Belém e Campo Grande.

Na semana de 9 a 15 de outubro, o preço da gasolina praticado em Manaus era de R$ 5,14, levemente abaixo dos R$ 5,15 praticado no início do mês.

A capital amazonense conta com uma refinaria privatizada, a Refinaria de Manaus Isaac Sabbá (Reman). A unidade fornece combustíveis para a Petrobras e é responsável pelo suprimento da Região Norte, produzindo GLP, gasolina, querosene de aviação, óleo diesel, entre outros.

Etanol

Já no comparativo com o etanol, o preço cobrado pelos postos de Manaus está mais competitivo, ocupando a 12ª posição entre as capitais.

Apesar disso, o consumidor deve avaliar o custo-benefício na hora de abastecer com este combustível.

Na semana de 9 a 15 de outubro, o etanol estava sendo cobrado a R$ 3,98, o que representa 77% do preço da gasolina.

Segundo especialistas, testes mais recentes apontam que o preço do etanol só é vantajoso para o consumidor quando está abaixo de 73%. Acima disso, é melhor ir de gasolina.